Le Pen: Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen, Türkiye'nin seçim kampanyası ile ilgili yorum yaptı.

"KAMPANYA YAPILMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Kişisel Twitter sayfasından açıklama yapan Le Pen, Fransa’da Türkiye’deki referandumla ilgili kampanya yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini iddia etti.

"FRANSA'DA TÜRK SEÇİM KAMPANYASI OLMAZ"

Le pen, "Diğer demokrasiler reddederken, biz niye hoşgörülü olalım? Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz." şeklinde bir yazı paylaştı.