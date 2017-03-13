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Le Pen: Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin Fransa'da seçim kampanyası yürütmesine karşı çıktı.

13.03.2017 - 10:54
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Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen, Türkiye'nin seçim kampanyası ile ilgili yorum yaptı.

Le Pen: Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz

"KAMPANYA YAPILMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Kişisel Twitter sayfasından açıklama yapan Le Pen, Fransa’da Türkiye’deki referandumla ilgili kampanya yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini iddia etti.

Le Pen: Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz

"FRANSA'DA TÜRK SEÇİM KAMPANYASI OLMAZ"

Le pen, "Diğer demokrasiler reddederken, biz niye hoşgörülü olalım? Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz." şeklinde bir yazı paylaştı.

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