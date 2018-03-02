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Le Pen hakkında soruşturma açıldı

Paris Savcılığı, terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Fransız aşırı sağ lider Marine Le Pen hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

AA | 02.03.2018 - 08:52..
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Paris Savcılığının, 2015'te Twitter hesabından DEAŞ'a ait infaz görüntülerini paylaşan Marine Le Pen hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

3 YIL HAPİS VE 75 BİN EURO PARA CEZASI BEKLENİYOR

Europe 1 radyosunun verdiği bilgiye göre, savcılığın, "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçundan soruşturma açtığı ve aşırı sağ liderin 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası ile cezalandırılabileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı geçen yıl mart ayında Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayında da Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

Aynı nedenle milletvekili Gilbert Collard hakkında da ocak ayında soruşturma açılmıştı.

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