Le Pen, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı hakkında konuştu

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, İngiliz gazetesi The Telegraph'a konuştu.

"AB HAPİSHANESİNDEN KAÇTIĞI İÇİN CEZALANDIRILMAMALI"

Le Pen, cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması halinde hükümetinin Brexit sonrası İngiltere ile yeni bir ikili ilişki geliştireceğini belirtti. 48 yaşındaki aşırı sağcı politikacı "Bir ülkeyi cezalandırmanın anlamı nedir? Eğer siz AB'nin bir hapishane olduğunu ve bundan kaçmanın cezalandırlması gerektiğini düşünmüyorsanız, bu anlamsız" dedi.

"BİR HALK KENDİ KADERİNE KARAR VERİR"

"İngiltere ile zarar gören ilişkimizi yeniden inşa etmek istiyorum" diyen Le Pen "Bir halk kendi kaderine karar verir. Bir ülkeyi kendi çıkarına karşı ya da demokratik sürece karşı bir eyleme zorlayamazsınız" dedi.

"FRANSA, AB'NİN SİYASİ KALBİ"

Brexit'in kendi kampanyası için 'güçlü bir silah' olduğunu belirten Le Pen, ülkesinin Euro bölgesinden ayrılması isteğinin gerçekleşmesi halinde bunun tüm üye ülkelere 'şok dalgaları' göndereceği uyarsında bulundu. Le Pen "Fransa Avrupa'nın siyasi kalbi. Euro'dan ayrıldığımız anda tüm proje çöker" dedi.

LE PEN AB'YE KARŞI OLAN SÖYLEMİNİ YUMUŞATMIŞTI

Le Pen, İngiltere'de Brexit'in referandum ile onaylanmasının ardından geçen sene Fransa'nın da aynı adımı izlemesi gerektiğini savunmuş ancak bu yıl söylemini yumuşatmıştı.