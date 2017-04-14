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Le Pen: İslami Kuruluşlar Birliği toplantısı yasaklansın

Le Pen Fransa İslami Kuruluşlar Birliği'nin Paris yakınlarındaki Bourget kasabasında başlayacak yıllık toplantılarının yasaklanmasını istedi

14.04.2017 - 10:35
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Le Pen: İslami Kuruluşlar Birliği toplantısı yasaklansın

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan aşırı sağın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, UOIF'in kurucularının ve önde gelenlerinin, dünyada şiddeti savunanlarla iş birliği içinde olduğu iddiasında bulundu.

KAPATILMASINI İSTİYOR

Uzun süredir UOIF'in kapatılmasını talep ettiğini belirten Le Pen, "İçişleri Bakanlığından bugün, UOIF'in 14-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yıllık toplantılarının yasaklanmasını talep ettim." dedi.

Le Pen, İçişleri Bakanlığının, laiklik, ulusal kimliği ve medeniyeti koruma adına bu toplantıları yasaklaması gerektiğini iddia etti.

Le Pen: İslami Kuruluşlar Birliği toplantısı yasaklansın

Fransız basını, Bourget Fuar ve Sergi Merkezi'nde yarın yapılacak açılışa 50 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini duyurdu. Dört gün sürecek toplantıların sonunda ise 170 bin kişinin etkinliğe giriş yapması bekleniyor.

Le Pen: İslami Kuruluşlar Birliği toplantısı yasaklansın

Fransa'daki son anketler Le Pen'in, 23 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu rahatlıkla geçeceğini ortaya koyuyor.

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