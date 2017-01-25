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Cumhurbaşkanı adayı Le Pen sığınmacı kampına alınmadı

Fransa'da aşırı sağın Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bir sığınmacı kampını ziyaret etmek istedi fakat bu isteği reddedildi.

25.01.2017 - 21:28
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Fransa'nın kuzeyinde yer alan Dunkerque şehrinde bulunan ve devlet tarafından tanınan 'Grande-Synthe' isimli sığınmacı kampını ziyaret etmek isteyen Ulusal Cephe (Front National) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bu isteği kabul edilmedi. Le Pen, 800 kişinin kaldığı sığınmacı kampına yanında gazetecilerle birlikte ziyarette bulunmak istedi.

Ancak kampı işleten yetkililer kampa girilmesine izin vermedi.

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen sığınmacı kampına alınmadı

BELEDİYE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yetkililer tarafından gerekçe olarak Le Pen'in, ziyareti hakkında bilgilendirme yapmaması gösterildi. Bölgenin belediye başkanı Damien Caerme, Le Pen'e, "Burası hayvanat bahçesi değil. Buraya gelerek ne yapmaya çalışıyor?" diyerek tepki gösterdi.

Aşırı sağcı politikacının seçim vaatlerinin başında kaçak göçe karşı sınır kontrolünün artırılması geliyor.

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