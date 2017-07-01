Le Pen'e soruşturma

Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen'in Avrupa Birliği'nde aldığı fonları kendi partisi Ulusal Cephe'nin çalışmalarında kullandığı soruşturması resmileşti.

İTİRAZDA BULUNACAKLAR

Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen avukatının AFP'ye yaptığı açıklamada, Le Pen'in Paris'teki hakimlerin soruşturmasıyla ifadeye çağrıldığını ve itirazda bulunacaklarını söyledi.

DAVA 5 MİLYON AVRO TUTARINDA

Yaklaşık 5 milyon euro tutarındaki davayı Le Pen ve Ulusal Cephe yetkilileri reddederken davaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nde aldığı fonları kendi partisi Ulusal Cephe'nin çalışmalarında kullandığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Le Pen'in, Ulusal Cephe'de çalışan danışmanları Avrupa Parlamentosu'nda çalışıyormuş gibi gösterip, danışmanların maaşlarını Avrupa Birliği'nin ilgili fonundan karşıladığı iddia edilmişti.