Le Pen'e yolsuzluk soruşturması: 2 gözaltı

Ulusal Cephe Partisi'nin AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa'nın gündemini meşgul ederken, bu kapsamdaki soruşturmanın genişleyebileceği bildiriliyor.

LE PEN'İN KORUMASI VE YAKIN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Avrupa Parlamentosu'nda hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset'nin öğlen saatlerinde sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız polisi, geçtiğimiz pazartesi günü de partinin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

AP'DE YOLSUZLUK

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.