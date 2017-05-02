taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.356
USD
3,5244
EURO
3,8515
ALTIN
142,44
PETR
50,3900

Le Pen'in konuşması intihal çıktı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bir konuşmasında elenen aday Fillon'un bir konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.

02.05.2017 - 23:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Le Pen'in dün yaptığı mitingdeki konuşmasının bir bölümünün Fillon'un iki hafta önce yaptığı konuşmanın Fransa'nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin bölümünden yaklaşık dört paragraf ile bire bir aynı cümleleri içerdiği görüldü.

Fillon'un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıkan Le Pen'in yakın çalışma arkadaşları bunun bilinçli bir alıntılama olduğunu savunsa da sosyal medyada ve Fransa medyasında durum alay konusu oldu.

Pek çok televizyon kanalı konuyu ana haber bültenlerinde kullandı.

Seçimin birinci turunda yüzde 20'ye yakın oy alan Fillon, birinci turda kaybetmesinin ardından merkezde bir siyaset yürüttüğünü belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'u desteklediğini bildirmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Le Pen ile yarışacak olan Macron önde görünüyor.

Seçimin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

0
AB Schengen sınır denetimlerini son kez uzatacak

AB Schengen sınır denetimlerini son kez uzatacak

0
Elazığ'da çatışma: 1 asker yaralı

Elazığ'da çatışma: 1 asker yaralı

0
Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da deprem

0
UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM