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2 And Pastel 20 Yıl Vadeyle

3 And Pastel 20 Yıl Vadeyle

4 İsrail'den Türk iş adamlarına 3 yıllık vize imkanı Türkiye-İsrail İş Forumu'nda konuşan İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Cohen; iş adamlarına vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık"

5 Onur Saylak kafaları karıştırdı Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tuba Büyüküstün ile boşanacakları iddia edilen Onur Saylak'tan sürpriz bir paylaşım geldi.

6 Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi Le Pen müftü ile görüşmek için gittiği Lübnan'da kendisine başörtüsü takması gerektiği söylenince "takmam" deyip mekanı terk etti.