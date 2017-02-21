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Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Le Pen müftü ile görüşmek için gittiği Lübnan'da kendisine başörtüsü takması gerektiği söylenince "takmam" deyip mekanı terk etti.

21.02.2017 - 12:49
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Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, FN Parti Milletvekili Gilbert Collard ve Fransa Ulusal Cephe Partisi Lübnan Sorumlusu Albert Jamo, Lübnan temasları kapsamında Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi planlanıyordu.

Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

LE PEN'İ BAŞÖRTÜSÜ İLE KARŞILADILAR

Le Pen sabah saatlerinde görüşme yerine geldiğinde, müftülük yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde başörtüsü ile karşıladı.

"MÜFTÜ İLE GÖRÜŞÜRKEN BAŞÖRTÜSÜ TAKMAM"

Müftü ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen, görüşme mekanını terk etti.

Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

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