Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, FN Parti Milletvekili Gilbert Collard ve Fransa Ulusal Cephe Partisi Lübnan Sorumlusu Albert Jamo, Lübnan temasları kapsamında Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi planlanıyordu.
LE PEN'İ BAŞÖRTÜSÜ İLE KARŞILADILAR
Le Pen sabah saatlerinde görüşme yerine geldiğinde, müftülük yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde başörtüsü ile karşıladı.
"MÜFTÜ İLE GÖRÜŞÜRKEN BAŞÖRTÜSÜ TAKMAM"
Müftü ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen, görüşme mekanını terk etti.