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Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto

Fransa'da gerçekleşmekte olan seçimlerde Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto düzenlendi.

23.04.2017 - 15:10
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Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine damga vuran olaylardan biri de FEMEN aktivistlerinin protestoları oldu.

Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto

ÇIPLAK PROTESTO

6 FEMEN aktivisti, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in oy kullandığı sandığa gelerek protesto eylemi yaptı.

Yarı çıplak bir şekilde poz veren FEMEN aktivistlerinin üzerinde bulunan 'Başkan Le Pen' yazıları dikkat çekti.

Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR

Aktivistlerin Le Pen'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın maskelerini taktığı görüldü.

FEMEN protestocuları eylemlerinin ardından Fransız polisi tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto

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