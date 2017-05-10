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Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.

10.05.2017 - 01:38
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Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kişisel bir seçim yaptığını ve politikayı bıraktığını bildirdi.

FRANSA'NIN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ

Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili ünvanına sahip olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.

Gazetenin haberinde, Marine Le Pen'in olayı öğrenmesinin ardından, "Marion'un seçimine saygı duyuyorum. Siyasi hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında, eğer cumhurbaşkanlığını kazanırsa yeğeni Marion Marechal-Le Pen'e kabinesinde yer vermeyeceğini bildirmişti.

Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

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