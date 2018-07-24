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Leblebiden tespih ve bileklik

Türkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meşhur il olan Çorum'da takı tasarımcısı tarafından leblebiden yapılan tespih, bileklik ve süs eşyaları yoğun ilgi görüyor.

AA | 24.07.2018 - 11:55..
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  2. Kültür Sanat

Çorum Sanat Sokağı'nda takı ve hediyelik eşya satışı yapan Mustafa Demirpençe, tespih tutkusunu hobiye dönüştürdü. Mustafa Demirpençe, Çorum leblebisini kullanarak aksesuar, hediyelik ve süs eşyaları tasarladı.

Leblebiden tespih ve bileklik

SATIŞA SUNDU

Mustafa Demirpençe, taze ve iri leblebi kullanarak tasarladığı tespih ve bileklikleri, çeşitli aksesuarlarla süsleyerek satışa sunduğunu söyledi.

İş yerinin vitrininde sergilediği ürünleri görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Demirpençe, "Gerçek leblebi olup olmadığını soruyorlar. Plastik sananlar var." diye konuştu.

Leblebiden tespih ve bileklik

"GÜZEL BİR ÇORUM HATIRASI OLACAK"

İşe hobi olarak başladığını anlatan Mustafa Demirpençe, "Tespih tutkum vardı. Sonra kendimi geliştirdim. Leblebiden tespih yapma fikri aklıma geldi. Bugüne kadar leblebiden kurabiye, ekmek, kebap yapıldı. Biz de tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk. Son dönemde bileklik de moda oldu. Sonra onu da ekledik. Bunları hatıra olarak, araçların viteslerine koymak, aynasına asmak için yaptık. Leblebiden süs eşyası olarak neler yapabilirim diye düşünürken kumbara ve biblo yaptım. Güzel bir Çorum hatırası olacağını düşündük." dedi.

Leblebiden tespih ve bileklik

"HEDİYE İÇİN ALDIM"

Şehir dışındaki bir yakını için leblebiden yapılan tespih satın alan Erdeniz Şenol da, "Tatilde vakit geçirmek için Çorum'a geldim. Sanat Sokağı'nı gezerken leblebiden yapılan tasarımlar dikkatimi çekti. Tespih merakı ve koleksiyonu olan Çorumlu bir yakınıma hediye için aldım." şeklinde konuştu.

Leblebiden tespih ve bileklik

Leblebiden tespih ve bileklik


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