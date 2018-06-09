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LeBron James kırık elle oynadığını açıkladı

NBA final serisi ilk maçının ardından sağ elinden sakatlanan LeBron James, kalan üç karşılaşmada kırık elle oynadığını doğruladı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 18:04..
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NBA final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, LeBron James'in kırık elle mücadele ettiği ortaya çıktı.

LeBron James kırık elle oynadığını açıkladı

TAHTAYI YUMRUKLADI

Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.

LeBron James kırık elle oynadığını açıkladı

Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124- 114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı. James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.

LeBron James kırık elle oynadığını açıkladı

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