LeBron James kırık elle oynadığını açıkladı

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Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının, dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu’na yumurta bırakmak için geldiği tespit edildi.