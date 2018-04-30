LED ışıklandırmalar kanser riskini artırıyor

Son dönemler gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da yan etkileri hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yapılan araştırmalar ise bunun doğrulunu teyit ediyor.

2 BİN HASTA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Exeter Üniversitesi'nde 2 bin meme ve prostat kanseri üzerinde bir araştırma yapıldı ve bu araştırma sonucunda ilginç veriler elde edildi.

LED IŞIKLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Araştırmanın sonuçları ABD merkezli Environmental Health Perspective Dergisi'nde yayınlandı. Makalede; kanser riskini ise artıran faktörlerin başında sadece LED ışıklar gelmiyor, bununla birlikte telefonlar ve tabletler de geliyor.

EVLERDEKİ RİSK DAHA FAZLA

Ayrıca sokaklarda ışıklandırılan billboardlar da kanser riskini artıran faktörlerden. Evlerdeki mavi LED'lerde bu risk 2,8 kat daha fazla.

Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, "Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir." diye konuştu.