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Lenfödem Hastalığı nedir

Lenfödem hastalığı, lenf dolaşım sistemlerindeki bozukluk nedeniyle protein içeren sıvının lenf bölgelerinde birikmesi sonucu oluşan hastalığa verilen isimdir. Fil hastalığı olarak da bilinir.

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Lenf sistemi lenfodik doku ile oluşan bir organ sistemidir.  Vücudun ikinci dolaşım sistemi olarak bilinnen lenf sisteminde meydana gelen bozukluk sonucu lenfödem hastalığı meydana gelir.

Lenfödem Hastalığı nedir

LENFÖDEM HASTALIĞI NEDİR

Fil hastalığı olarak da bilinen lenfödem hastalığı, zengin protein içerikli sıvının dokuda birikmesi sonucu oluşan ve ağrılı geçebilen, hayatı tamamen olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır.

Sıklıkla kollar ve bacaklarda görülmekle birlikte baş, boyun, genital bölge ve karında da görülebilir.

Lenfödem Hastalığı nedir

LENFÖDEM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR

Hastanın yaşam kalitesini ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen Lenfödem, İlerleyen dönemlerde kozmetik görünüm bozukluklarına, kol ve bacak fonksiyonlarında kısıtlılıklara neden olur.

Hemen hemen vücudun her bölgesinde oluşabilen bu hastalık, meydana geldiği bölgede şişlik, ağırlık, sıkılık hissi, ağrı ve enfeksiyonlara yatkınlık belirtileri ortaya çıkar.

Düşük bir oranda olmakla birlikte bu alandaki yumuşak dokularda kötü huylu değişimler ortaya çıkarak uzuv kayıplarına neden olabilir.

Lenfödem Hastalığı nedir

LENFÖDEM HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR

Lenfödem hastalığı doktor gözetiminde, fizyoterapistlerin uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir. Kanser, diyabet gibi erken teşhisin önemli olduğu bu hastalıklardan olan Lenfödem, çocukluk döneminde ortaya çıkmaya başlar.

LenfödemdeKomple Dekonjestif Tedavi denilen bir protokol uygulanmaktadır. Bu tedavi: Manuel lenf drenajı masajı, Bandajlama, Kompresyon, Bası giysisi, Kişiye özel egzersiz protokolü, Kinezyolojik bantlama ve Elektroterapi gibi uygulamaları kapsamaktadır .

Bu tedavi yöntemi ile lenfödem hastalığı tedavi edilmektedir. Geri dönüşü olabilen bu hastalıkta yukarıda da bahsettiğimiz gibi ne kadar erken teşhis yapılırsa, o kadar çabuk atlatılabilir.



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