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Lenin heykeli 10 bin dolara satıldı

Ukrayna'da yerinden kaldırılan 4 metre uzunluğundaki heykel, çıkarıldığı açık arttırmada 10 bin dolara satıldı.

04.04.2017 - 08:37
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Ukrayna'nın Çop kentinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ve 3 buçuk ton ağırlığındaki Vladimir Lenin heykeli, 2014 yılında ‘komünizmden arındırma' yasası çerçevesinde yerinden kaldırılmıştı.

Lenin heykeli 10 bin dolara satıldı

Yasa kapsamında sökülen ve hurdaya kaldırılan yüzlerce Lenin heykelinden biri olan bu heykel bütçe durumu kötü olan Çop Belediyesi için umut oldu.

10 BİN DOLARA SATILDI

Belediye, heykeli açık arttırmayla satışa çıkararak gelire dönüştürdü. Meydan olayları sonrasındaki Ukrayna için beklenmedik ve bir ilk olma özelliği taşıyan bu adım, Çop Belediyesi'ne 10 bin dolar getirdi. Heykel, ismi belirtilmeyen bir kişi tarafından satın alındı.

Lenin heykeli 10 bin dolara satıldı

Ukrayna'da 2014 yılındaki Maydan olaylarının ardından en az 637 Lenin heykeli söküldü.

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