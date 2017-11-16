taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8819
EURO
4,5761
ALTIN
159,33
PETR
61,9600

Leonardo da Vinci'nin tablosu rekor fiyatla satıldı

Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği tablosu 450 milyon dolara satıldı.

16.11.2017 - 08:37
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

New York'ta Christie's müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulan "Salvator Mundi" adlı tablo rekor fiyata alıcı buldu

450 MİLYON DOLAR

"Dünyanın Kurtarıcısı" anlamına gelen da Vinci'nin tablosu 450 milyon dolara satılarak şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu. Tablonun yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

Leonardo da Vinci'nin tablosu rekor fiyatla satıldı

ORJİNAL OLDUĞU KANITLANMIŞTI

İsa peygamberin sol elinde bir küre ve sağ elini kaldırmış şekilde resmedildiği 1500'lü yıllara ait tablonun ilk sahiplerinden biri İngiltere Kralı I. Charles'tı.

1900'lü yıllara kadar ortadan kaybolan tablo daha sonra bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmış, 1958 yılında ise da Vinci'nin orijinal eseri olmadığı zannedilerek 60 dolara satılmıştı.

Hasar görmüş tablonun 2005 yılından sonra yapılan çalışmalarla da Vinci'nin orijinal eseri olduğu kanıtlanmış, tablo onarılmış ve son olarak Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından 127,5 milyon dolara satın alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu sergide
1922 yılında keşfedilen, ilk kez Mısır Müzesi'nde sergilenmeye başlanan koleksiyonda Tutankhamun'un silahları ve diğer kişisel eşyaları var.
Da Vinci'nin Hz. İsa tablosu 405 milyon dolara satıldı
Da Vinci'nin Hz. İsa'yı resmettiği tablo düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolar fiyatla satıldı.
Süper Mario beyazperdeye geliyor
Japon oyun firması Nintendo, 32 yıllık video oyunu Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ı konuşuyor
Galatasaray Meydanı’nda 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden binasına geri dönen Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerine devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

127
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

86
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

54
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

8
Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

15
Maden ocaklarında yeni dönem

Maden ocaklarında yeni dönem

13
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM