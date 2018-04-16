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Leptin hormonu nedir

Leptin hormonu, vücuttaki tokluk hissinden sorumlu olan hormondur.

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Leptin hormonu, insan vücudundaki en son keşfedilen hormondur. Bu önemli hormon sağ omuz bölgesinde yer alırken, açlık hormonu ghrelin sol omuz bölgesinde bulunur. Bilim insaları keşfedildiği 90'lı yıllardan beri bu hormonların çalışma prensiplerini anlamaya çalışmaktadır.

TOKLUK HİSSİ VEREN HORMONDUR

İnsülin hormonuyla birlikte işlev yapan leptin hormonunun görevi, tokluk hissi verme, açlığı bastırma ve doyma sinyalinin beyne gönderilmesidir.

Bu hormon en fazla vücuttaki yağ hücrelerinden, az miktarda da mide ve kalp gibi organlardan salgılanmaktadır.

HORMON AZALINCA İŞTAH AÇILIYOR

Kişi tok olduğunda ve vücudunda yeterli yağ oranına sahip olduğunda beyne doyma sinyali gider. Bu hormon azaldığında ise doyma hissi azaldığı için kilo kontrolü sağlanmakta zorlanılır.

Kilo azalınca leptin miktarı da azalır. Bu nedenle kişi zayıfladıkça daha fazla yemek yemeye başlar.

Hormonu azaltan bir diğer etkense egzersizdir. Egzersiz sonrası bu nedenle iştah açılır.

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