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Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

Bilgelik Kitabı, Tolstoy’un arayışları ve belli hakikatlere ulaşması neticesinde yazılmıştır.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 15:35..
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Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

Moskova’nın insanın yüzünü bıçak gibi kesen sert soğuğunda yaşlı, uzun sakallı bir adam kapıyı usulca çekip kendini sokağa atar.

Evde on çocuğunu ve karısını bırakarak, eski püskü parkasının vücuduna sımsıkı sarıp, nereye gideceğini bilmeden, karanlığa karışır. Aldırmaz soğuğa, son zamanlarda yaşadığı psikolojik bunalımlar kendisini dünyadan soyutlamasına neden olmuştur. Artık yazmak istemiyor, kafasının içinde onu rahatsız eden bühtanlardan bir türlü kurtulamıyordu.

Tarihler 20 Kasım 1910’u gösterdiğinde Moskova tren garından vücudu soğuktan donmuş bankın üzerinde hareketsiz bir adamın yattığını görenler meraklı bakışlarla yaşlı adamı süzerler.

O adam dünya edebiyatına ölümsüz eserler kazandıran Tolstoy’dan başkası değildir. Anna Karenina, Savaş ve Barış ve daha pek çok eserin yazarı Tolstoy, ölmeye giderken bile yanından kitap taşımıştır.

O kitap ise Dostoyevski’ye ait ünlü eser Karamazov Kardeşler’dir…

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

TOLSTOY VE ARİSTOKRASİ

Rus ve dünya edebiyatının usta yazarı Tolstoy yazdığı yapıtlarla adından her daim söz ettirmiştir. Umudu ve karanlığı teraziye eşit biçimde koyan Tolstoy, beşeri duygu yoğunluğunu da iyi anlatmıştır.

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

Tolstoy...

Anna Karenina’da aile dramını anlatan yazar, müthiş aşk tarifiyle öne çıkmıştır. Yazı hayatına başladığı dönemlerde edebiyatın aristokrasiye hitap etmesi gerektiğini savunan yaşlı bilge, sonraki süreçlerde buna isyan etti ve edebiyatın toplumun en alt tabakasına kadar inmesi gerektiği yönünde fikir değişimine gider.

ESERLERİNDE MANEVİ DUYGULARA AĞIRLIK VERDİ

Köylülere özel dersler verdi, onların cehaletten kurtulması için özel çaba sarf etti. Sürekli arayışlar içinde oldu, hayattan istediği huzuru yakalamayan Tolstoy, insanlara mutluluğu Tanrı dışında bulunmayacağını da belirtmiştir.

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

Moskova'da bulunan Tolstoy heykeli

Eserlerinde manevi duygulara ağırlık verdi, din ve iman üzerinde görüşlerini yapıtlarına yansıttı. Ahlak, erdem, gibi aşılayıcı kitaplar yazdı. Bunun yanında bilgiyi, bilimi, irfanı, fenni de aramamız gerektiğini söyledi.

O kitaplardan biri de Az Kitap’dan çıkan Bilgelik Kitabı’dır…

DOĞU -  BATI MEDENİYETİ VE BİLGELİK

Usta yazar, Bilgelik Kitabı’nda felsefe ve psikoloji ağırlıklı satırlar döşüyor. Doğu ve Batı medeniyetlerin kesiştiği eserde, yazar bilgiyi aramanın arayışı içindedir.

Tolstoy, bilgili olmanın erdem ve ahlaktan geçtiğini vurgularken, sevginin aşılayıcı gücünü de belirtiyor. Yazar, kutsal kitaplardan da yola çıkarak sürekli bilmenin bilincindedir. Toplum geleneğinin otoriter anlayışına nazaran hayata dair derinlikli sorular sordu.

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Bilgelik Kitabı

Tolstoy çocuklara öykü anlatırken

Tolstoy, ilk olarak ben ya da biz kimiz sorularını sordu. Bunun üzerine insanoğlunun var olma mücadelesini felsefi perspektifle açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Tolstoy, diğer kitaplarında olduğu gibi bundan da edebiyatçıdan öte iyi bir filozof olduğunu gösteriyor.

Zira ona göre, edebiyat diğer sosyal bilim dallarıyla ayrı düşünülemezdi. Birbirlerini besleyen bu bilimlerin Bilgelik Kitabı’nda bir araya geldiğini görecesiniz.

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yayınevi: Az Kitap

Çeviren: Sefer Guseynov

İlk baskı yılı: 2015

Syf: 126

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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