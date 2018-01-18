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Levent Cantek ve Sefa Sofuoğlu’dan bir grafik roman: 1951

Levent Cantek ve Sefa Sofuoğlu’nun '1951' adlı grafik romanı İletişim Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:43..
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Kardeşinin intiharı üzerine Ankara’ya gelmiş bir İstanbullu. Yel midir, toz mudur anlamıyor şehrin hırgürünü, siyasetin imlasını, upuzun hutbelerini. 1951, çok eski ve çok uzak durmayan bir muammanın, her şeyin kullanılıp atıldığı bir dünyanın hikâyesi. Tenhaları, geceleri, muktedirleri…

“Kahrolasın Ankara! Ne yaptın benim kardeşime? Levent Cantek’in senaryosu ve Sefa Sofuoğlu’nun sakin çizgileriyle 1951, usul usul koyulaşan bir yenilginin grafik romanı.

Levent Cantek ve Sefa Sofuoğlu’dan bir grafik roman: 1951

Yazarlar: Levent Cantek & Sefa Sofuoğlu

Yayınevi: İletişim Yayınları

Türü: Çizgi roman

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2018

Syf: 176

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Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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