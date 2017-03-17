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Levent Üzümcü yine nefret kustu

Oyuncu Levent Üzümcü, ülkenin gelişmesine sevinen vatandaşlara kızdı.

17.03.2017 - 23:24
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Levent Üzümcü yine nefret kustu

Levent Üzümcü yine nefret kustu

Levent Üzümcü, yeni sistemin, AK Parti tarafından kendi ihtimalsizliklerini bir ihtimal haline getirebilmek için yönlendirilmeye çalışıldığını iddia etti. Bunu yaparken "Dünyanın hiç bir yerinde böyle insanları bulamazsın." diyerek milleti aşağıladı.

"NİYE AÇIM DİYE KONUŞMUYOR"

Üzümcü: "Arabası olmayıp da köprü yol yapılıyor diye sevinen, cebinde beş kuruş parası yokken borsa artıyor diye sevinen insanları dünyanın hiç bir yerinde bulamazsın. 15 yıldır aç olan adam ben niye 15 yıldır niye açım diye konuşmuyor. Hala gidiyor sevgili kardeşim meŞajımı aldın mı diyor" diyerek Evet desteği veren vatandaşları küçümsemeye çalıştı.

Levent Üzümcü yine nefret kustu-VİDEO

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