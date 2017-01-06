Levent Üzümcü'nün Kasım ayında boşandığı ortaya çıktı

2015 yılının Ağustos ayında, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan kovulan tiyatrocu Levent Üzümcü ve aile terapisti Ebru Üzümcü’nün 20 yıllık evliliklerini geçen Kasım'da noktaladığı, çiftin tek celsede boşandığı ortaya çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

1997 yılında evlenen, Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve Levent Üzümcü çifti, 20 yıllık evliliği geçtiğimiz Kasım ayında tek celsede noktaladı.

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Anlaşmalı olarak boşanan ve yollarını dostça ayıran çift, çocukları için düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.

İkilinin yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri konuşuluyor.