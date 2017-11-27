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Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

Aralarında 31 yaş olan çiftin 24 Kasım 2016'dan bugüne kadar birlikte olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 10:17..
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Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

Şarkıcı Levent Yüksel'in 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Lidya Özdemiroğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.

ARALARINDA 31 YAŞ VAR

Aralarında 31 yaş olan çiftin ilişkisiyle ilgili detaylar ise, Lidya Özdemiroğlu'nun Instagram hesabından öğrenildi.

Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

1 YILI DOLDURDULAR

Paylaşımlarda; Özdemiroğlu'nun sık sık Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaştığı dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca, Lidya Özdemiroğlu'nun "Hediye gibi geldin, hoş geldin. Bugün ikinci senemizin ilk günü. Daima aşk olsun. Akşam gözlüm" notu ve 24.11.2016 tarihi düştüğü paylaşım, ilişkinin geçmişinin olduğunu da gözler önüne serdi.

ANNESİ İLE BABASI ARASINDA DA 31 YAŞ VARDI

Lidya'nın geçen yıl ölen babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile annesi Hepgül Hepbir'in arasında da 31 yaş vardı.

Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

LEVENT YÜKSEL LİDYA'NIN ANNESİNDEN BİLE BÜYÜK

Levent Yüksel 51 yaşındaki Hepgül Hepbir'den 2 yaş büyük.

Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

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