Levent Yüksel-Lidya Özdemiroğlu'nun aşkının geçmişi var

Şarkıcı Levent Yüksel'in 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Lidya Özdemiroğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.
ARALARINDA 31 YAŞ VAR
Aralarında 31 yaş olan çiftin ilişkisiyle ilgili detaylar ise, Lidya Özdemiroğlu'nun Instagram hesabından öğrenildi.
1 YILI DOLDURDULAR
Paylaşımlarda; Özdemiroğlu'nun sık sık Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaştığı dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca, Lidya Özdemiroğlu'nun "Hediye gibi geldin, hoş geldin. Bugün ikinci senemizin ilk günü. Daima aşk olsun. Akşam gözlüm" notu ve 24.11.2016 tarihi düştüğü paylaşım, ilişkinin geçmişinin olduğunu da gözler önüne serdi.
ANNESİ İLE BABASI ARASINDA DA 31 YAŞ VARDI
Lidya'nın geçen yıl ölen babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile annesi Hepgül Hepbir'in arasında da 31 yaş vardı.
LEVENT YÜKSEL LİDYA'NIN ANNESİNDEN BİLE BÜYÜK
Levent Yüksel 51 yaşındaki Hepgül Hepbir'den 2 yaş büyük.