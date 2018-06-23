Levent Yüksel'in eski küçük aşkı kitap yazıyor

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ve ünlü şarkıcı Levent Yüksel'in birlikteliği geçen yıla damga vuran magazin haberleri arasında yer almış ve beraberinde birçok tepkiyi getirmişti.

Aralarındaki yaş farkı 21 olan çift tepkiler sonucu ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından pek ortalarda görünmeyen Lidya Özdemiroğlu, bir AVM'de görüntülendi.

"SEVGİYİ YÜCELTİYORUM"

AVM içerisinde bir kafede tek başına oturan ve bilgisayarıyla ilgilenen Özdemiroğlu, sorular üzerine roman yazdığını söyledi. “Hayatta yaşadığımız her şeyin ruhumuzun olgunlaşması için olduğunu anlatan, sevgiyi yücelttiğim bir roman yazıyorum” diyen Özdemiroğlu’nu görenler, “Aşk acısı roman yazdırıyor” yorumlarına neden oldu.

Üniversite 4. sınıf öğrencisi olan Lidya Özdemiroğlu’nun ayrılığın ardından geçirdiği değişim ise epey şaşırttı.