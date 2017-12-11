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Levent Yüksel'in koruma ordusu

Son ilişkisiyle magazin gündemini sallayan müzisyen Levent Yüksel, magazincilerden kaçmak için koruma ordusuyla geziyor.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:22..
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Sanatçı Levent Yüksel, yeni aşkı kendisinden 31 yaş küçük olunca magazincilerin malzemesi oldu.

Levent Yüksel'in koruma ordusu

SORULARDAN KAÇIYOR

Peşinden ayrılmayan magazin muhabirlerinin sorularından kurtulmayı koruma ekibiyle gezmede bulan Levent Yüksel, daha önce korumasız ve rahat tavırlarıyla bilinirdi.

Levent Yüksel'in koruma ordusu

KORUMA ORDUSUYLA GEZİYOR

Geçen yıl vefat ederek aramızdan ayrılan Attila Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikte olan Levent Yüksel geçtiğimiz gün sahne aldığı mekandan çıkarken beraberinde kalabalık bir koruma ekibi vardı.

Levent Yüksel'in koruma ordusu

Levent Yüksel'in koruma ordusu

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