Levent Yüksel'in koruma ordusu

Sanatçı Levent Yüksel, yeni aşkı kendisinden 31 yaş küçük olunca magazincilerin malzemesi oldu.
SORULARDAN KAÇIYOR
Peşinden ayrılmayan magazin muhabirlerinin sorularından kurtulmayı koruma ekibiyle gezmede bulan Levent Yüksel, daha önce korumasız ve rahat tavırlarıyla bilinirdi.
KORUMA ORDUSUYLA GEZİYOR
Geçen yıl vefat ederek aramızdan ayrılan Attila Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikte olan Levent Yüksel geçtiğimiz gün sahne aldığı mekandan çıkarken beraberinde kalabalık bir koruma ekibi vardı.