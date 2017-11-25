Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

Ünlü Sanatçı Levent Yüksel'in yeni ilişkisindeki yaş farkı çok konuşulacağa benziyor.
Levent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu
YAŞ FARKI: 31
Geçen yıl vefat ederek aramızdan ayrılan Attila Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikte olan Levent Yüksel 53 yaşında.
Lidya Özdemiroğlu ve Levent Yüksel
MÜSTAKBEL KAYINVALİDEDEN 2 YAŞ BÜYÜK
Sertab Erener ile yaptığı ilk evliliğini 1996'da bitiren Levent Yüksel, Lidya Özdemiroğlu'nun annesi Hepgül Özdemiroğlu'ndan da 2 yaş büyük.
Hepgül Özdemiroğlu ve Lidya Özdemiroğlu
KALPSİZ PAYLAŞIM YOK
Üniversite okuyan Lidya Özdemiroğlu sosyal medya hesaplarında sık sık Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor ve kalp emojisi kullanıyor.