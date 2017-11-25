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Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

Şarkıcı Levent Yüksel, uzun zaman sonra yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkide dikkat çeken ayrıntı ise sevgilisinin yaşı oldu.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 13:12
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Ünlü Sanatçı Levent Yüksel'in yeni ilişkisindeki yaş farkı çok konuşulacağa benziyor.

Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçükLevent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu

YAŞ FARKI: 31

Geçen yıl vefat ederek aramızdan ayrılan Attila Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikte olan Levent Yüksel 53 yaşında.

Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçükLidya Özdemiroğlu ve Levent Yüksel

MÜSTAKBEL KAYINVALİDEDEN 2 YAŞ BÜYÜK

Sertab Erener ile yaptığı ilk evliliğini 1996'da bitiren Levent Yüksel, Lidya Özdemiroğlu'nun annesi Hepgül Özdemiroğlu'ndan da 2 yaş büyük.

Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçükHepgül Özdemiroğlu ve Lidya Özdemiroğlu

KALPSİZ PAYLAŞIM YOK

Üniversite okuyan Lidya Özdemiroğlu sosyal medya hesaplarında sık sık Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor ve kalp emojisi kullanıyor.

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