Levent'te yolda kalan Lamborghini'yi işçiler itti

İstanbul Levent'te, her gün görülemeyecek bir manzara trafik kameralarına yakalandı. Fiyatı milyonlarca lirayı bulan ultra lüks bir araç, yolda kalınca iki işçi aracı ittirerek hareket ettirmeye çalıştı.

YOLDA KALAN LAMBORGHİNİ

Büyükdere Caddesi'nde arıaza yaparak yolda kalan Lamborghini hareket edemedi, işlek caddenin ortasında kaldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü trafiğin orta yerinde beklerken, devreye çevrede bulunan iki işçi girdi.

Yola kalan aracın arkasına geçen iki işçi, milyonluk aracı iterek kurtarmaya çalıştı. İBB kameraları tarafından görüntülenen o anların fotoğrafı Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz tarafından paylaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR

Kazanasmaz paylaşımını "büyükşehir çalışıyor" mesajıyla paylaştı. Kazanasmaz'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda kişiyle etkileşim aldı.