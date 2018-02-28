Leydilik okulu nedir

İsviçre’de Geneva Gölü manzaralı bir tepeye inşa edilen okul, 12 ile 19 yaşındaki genç kızlara leydilik eğitimi veriyor.

MERKEZİ İSVİÇRE'DE

Bu okul sadece İsviçre’nin değil dünyanın en değerli okulları arasında gösteriliyor. 3-9 hafta arasında eğitim veriliyor. Kalabalık bir ortama giren kadınların nasıl davranması gerektiği, nasıl yemek yemesi ve hangi ses tonuyla konuşması gerektiği gibi dersler verilerek adeta bir leydi yetiştiriliyor.

50 TÜRK KIZI BU OKULDAN MEZUN ODLU

Dersler sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. İngilizce, Fransızca dil eğitiminin yanı sıra bilgisayar kullanımı, resim çizme, yemek ve pasta yapma gibi kurslar da veriliyor. Bugüne kadar 50 Türk kızının bu okuldan mezun olduğu belirtilirken isimler kesinlikle verilmiyor.