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Leyla Alaton: T.şak dediğim için hiç pişman değilim

İş kadını Leyla Alaton, bir programda kadınların erkeklerden daha cesur olduğunu anlatırken yaptığı benzetmeye açıklık getirdi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 08:11..
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Leyla Alaton: T.şak dediğim için hiç pişman değilim

Leyla Alaton: T.şak dediğim için hiç pişman değilim

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Leyla Alaton, bir televizyon programında sarf ettiği "Asıl t.şak kadınlarda" sözleri için pişman olmadığını belirterek şunları söyledi:

"ERKEKLER BİLE.. DİYE BAŞLAYINCA SİGORTAM ATTI"

"Programın tek kadın konuğu olmaktan rahatsız oldum. Erkek dünyasında buna alışığım. Ama öyle bir programda, eğer kariyer tartışılıyorsa, Türkiye’de İnsan Kaynakları konusunda otorite olan çok kadın var. Konu başka yerlere gitmişti. Konuklardan biri ‘erkekler bile…’ diye başlayınca bende de sigorta attı."

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

"BABAMI BİLE BEN FEMİNİST YAPTIM"

Leyla Alaton, erkeksi bir dil kullandığı için bazı feministlerce eleştirilmesi hakkında da şunları söyledi:

"Bunu bir eleştiri olarak almıyorum, çünkü ben baş feministim. Bu saatten sonra feministlik dersi de alamayacağım. Amerika’dan döndüğüm 1986’dan beri feministim diye ortaya çıkan, bu bayrağı tek başına taşıyan bir insanım. Konunun başka yerlere gitmesi ve konuklardan birinin ‘erkekler bile…’ diye başlayan bir cümle kurmasıyla benim sigortam attı.  Babamı bile feminist yapan benim. Onu kadın değerini bilir hale tırnaklarımla getirdim. "

"ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN KONUŞTUM"

"Orada onların anlayacağı bir lisan kullanmak istedim. Başka türlü anlatamayacaktım çünkü. Ben canlı mobbing’e uğradım, farkında mısınız?"

Leyla Alaton: T.şak dediğim için hiç pişman değilim

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