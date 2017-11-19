Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu 'Gündem Özel' programında iş hayatının insanlar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Programın konuklarından Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton'un kızı ve iş kadını Leyla Alaton, iş dünyasındaki kadınların bu kulvarda yer edinebilmek için 'erkeksileştiği' savına karşı çıkarak, "Ben kendimi gayet seksi ve kadınsı buluyorum. Düşündüğümü söylemek beni erkek yapmaz, beni insan yapar." dedi.

"ASIL T.ŞAK KADINLARDA"

Yayının diğer konuğu bilişimci gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Alaton'a "Erkek de bile düşündüğünü söylemek huyu yok" diyerek destek verirken Leyla Alaton, "Çünkü asıl t.şak kadınlarda da ondan. Çok daha cesur olan kadınlar." sözleriyle stüdyodakileri güldürdü.

Leyla Alaton, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de iş hayatında. Erkekler birbirini memnun etmek için o kadar bir düzen kurmuşlar ki futboldaki gibi, herkes yerini çok iyi biliyor. Kadınların ise bu riski alabildiğini ve düşündüğünün arkasında durduklarını düşünüyorum."

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit