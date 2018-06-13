Uzun zamandır oğlu ile Tayland’da yaşayan Leyla Bilginel, sinek sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK HASTAYIM"

'Dengue Fever' hastalığına yakalanan ünlü isim gözyaşları içinde sevenlerinden dua etmelerini istedi. Kötü haberi sosyal medyadan gözyaşlarıyla duyuran ünlü isim sevenlerinden dua etmelerini istedi: "Dua edin ne olur bana bir an önce iyileşeyim..! Çok hastayım. Çok konuşamıyorum. Sadece buralara gelenler dikkat etsin lütfen. Sivrisinekten bulaşan bir hastalık, ölümcül... "

Leyla Bilginel sivrisinek ısırdığı için hastanede ViDEO

