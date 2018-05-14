Leyla Gencer'in anısına fotoğraf sergisi açıldı

Çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Scala Genel Müdürü Maria Di Freda tarafından gerçekleştirildi.

"OPERA DÜNYASININ ÖZEL İSMİ"

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Murat Selim Esenli, "Opera dünyasında bulunduğu yeri, yalnızca repertuarının çeşitliliğiyle değil, canlandırdığı karakterlere kattığı dramatik nüanslarla da sağlamlaştıran Gencer, araştırma kişiliği ve iyi bir eğitimci olmasının verdiği sorumlulukla romantik dönemin unutulmuş birçok eserini gün ışığına çıkartmıştır. Leyla Gencer, lirik bir şarkıcı olmasının yanı sıra, Türkiye’den opera icra etme tutkusuyla tüm dünyanın sahnelerine uzanan çok yönlü bir sanatçıydı. Sahnelerden çekildikten sonra bile unutulmaz bir direktör olduğu ve Milano’da 2008 yılında ölümüne kadar eğitmenlik yaptığı Accademia Teatro Alla Scala’nın kuruluşuna katkı sağlamıştır" dedi.