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Leyla Gencer'in baba ocağı turizme kazandırılacak

Ülkemizin önemli sanatçılarından Leyla Gencer'in baba ocağı olan Safranbolu'daki Yörük köyünün, turizmin önemli noktalarından biri haline getirilecek.

AA | 10.05.2018 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun küçük bir maketi görünümünde bulunan ve Leyla Gencer'in babası Safranbolulu Müslüman bir ailenin oğlu olan Hasanzade İbrahim Bey'in memleketi olan Yörük köyü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1997'de Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi nedeniyle koruma altına alındı.

93 tescilli eserin bulunduğu Yörük köyü, her yıl bilerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Leyla Gencer'in baba ocağı turizme kazandırılacak

LEYLA GENCER KİMDİR?

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki Santuzza rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu.

Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak La Diva Turca, La Gencer ve La Regina olarak ün kazandı.

Leyla Gencer'in baba ocağı turizme kazandırılacak

2008'DE ARAMIZDAN AYRILDI

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

Leyla Gencer'in baba ocağı turizme kazandırılacak

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