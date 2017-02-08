Leyla Zana gözaltına alındı

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

1 İbrahim Kalın: Obama'nın yapmadığını Trump yapacak Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın FETO'nun iadesi konusunda çalışma başlatacağını açıkladı.

2 El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

3 Facebook'tan Snapchat taklidi yeni uygulama Snapchat'i bir türlü satın alamayan Facebook, bu sefer de Snapchat benzeri Flash uygulaması ile karşımıza çıktı.

4 Ben Hatira: İdolüm Tayyip Erdoğan Almanya'da terörist iftirası atılarak kulüpten kovulan Müslüman futbolcu Ben Hatira, Tayyip Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.

5 Eskişehir’de 44 akademisyen FETÖ'den ihraç edildi Eskişehir’de Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde görevli toplam 44 akademisyen, 686 Sayılı KHK kapsamında ihraç edildi.

6 Çamlıca Camii alem ile taçlandırıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, havadan görüntülendi.