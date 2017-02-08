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Leyla Zana gözaltına alındı

Silvan'da gözaltına alınan Leyla Zana, Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

08.02.2017 - 15:43
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Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı.

DOSYA İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN SUÇLANIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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