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Leyla Zana kararı HDP'lilerin yüzünü düşürdü

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü. O anlar da ise HDP'lilerin üzgün olduğu objektiflere yansıdı.

AA | 11.01.2018 - 21:04..
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Leyla Zana kararı HDP'lilerin yüzünü düşürdü

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapıldı.

Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü.

HDP'LİLER ÜZGÜN

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in oylama sonrası yüzü düştü.

Leyla Zana kararı HDP'lilerin yüzünü düşürdü

Leyla Zana kararı HDP'lilerin yüzünü düşürdü

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