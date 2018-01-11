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Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerin ardından milletvekili yeminini değiştirerek okuyan, ardından da tekrar okumayı kabul etmeyen Leyla Zana'nın vekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 19:28..
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Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam yapılan oturumda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında karar çıktı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Zana, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yapılan yemin oturumunda; yemin metnini değiştirip "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş. Bu yemin kabul edilmemişti.

Leyla Zana'nın yemini kabul edilmedi VİDEO

Genel Kurul'a bir daha gelip yemin etmeyen Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü VİDEO

Leyla Zana'nın yemini kabul edilmedi haberi
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

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