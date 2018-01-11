TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam yapılan oturumda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında karar çıktı.
VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Zana, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yapılan yemin oturumunda; yemin metnini değiştirip "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş. Bu yemin kabul edilmemişti.
Leyla Zana'nın yemini kabul edilmedi VİDEO
Genel Kurul'a bir daha gelip yemin etmeyen Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü VİDEO