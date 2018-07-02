Ramazan Bayramı'nın 1. günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HADIM, HAPİS İSTEMİYORUZ"

CNN Türk yayınına bağlanan Yusuf Aydemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Askeriye müdahale etti. Biz de detayları bilmiyoruz. Bugün mü bırakmışlar bilmiyoruz. Aile perişan. Hadım, hapis falan değil idam istriyoruz. Kim olursa olsun. Bir kişi idam edilirse böyle bir şey olmaz. Bu kız kaçırılıp, sonradan atılmış. Annesi ve babası şu anda perişan."

Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz ViDEO

