taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.773
USD
4,6253
EURO
5,3732
ALTIN
185,04
PETR
77,7800

Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz

Ağrı'da ölü olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir "idam istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 19:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz

Ramazan Bayramı'nın 1. günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HADIM, HAPİS İSTEMİYORUZ"

CNN Türk yayınına bağlanan Yusuf Aydemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Askeriye müdahale etti. Biz de detayları bilmiyoruz. Bugün mü bırakmışlar bilmiyoruz. Aile perişan. Hadım, hapis falan değil idam istriyoruz. Kim olursa olsun. Bir kişi idam edilirse böyle bir şey olmaz. Bu kız kaçırılıp, sonradan atılmış. Annesi ve babası şu anda perişan."

Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz ViDEO

Ağrı'da kaybolan Leyla ölü bulundu haberi
Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı'da kaybolan Leyla ölü bulundu

Ağrı'da kaybolan Leyla ölü bulundu

673
Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

39
Sözcü'yü yalanlayan rakamlar

Sözcü'yü yalanlayan rakamlar

84
Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

295
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

69
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

115
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM