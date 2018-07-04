Leyla'nın babası: Bunu yapan kişi hesap versin

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir için, köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"O CANİ KİMSE ONU BULMAK İSTİYORUM"

Kızı Leyla kaçırıldıktan sonra kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla'yı evvelsi gün kaybettik. O adama zaten seslenmiştim, dün medyada seyrettim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum." diye konuştu.

"İNSAN 100 ADAM ÖLDÜRSE, 100 TRİLYON BORU OLSA BU HAREKET YAPILMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini aradığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi? Leylam melektir, benim bir musibetim yok, çocuğu öldürdün oraya attın, açlıktan öldürdün. Bağıra bağıra söyledim Allah rızası için bir yere bırakın diye. Böyle bir vicdan var mı, insan 100 adam öldürse, 100 trilyon borcun olsa bu hareket yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ BEŞ İNSAN ASILDI MI KİMSE BU HAREKETİ YAPMAZ"

Leyla'nın katilinin bir an önce yakalanmasını ve idam edilmesini isteyen Aydemir, şöyle devam etti: "Bütün Türkiye arıyor. Zaten Leyla gündeme oturdu, bir de Eylül de oturdu. Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın. İnsanlar beni arıyor diyor ki; biz çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz. İnsanların psikolojisi bozuldu, kimse çocuğunu dışarı çıkaramıyor. Üç beş insan asıldı mı kimse bu hareketi yapmaz."

"ALLAH O ADAMIN OCAĞINI YIKSIN"

Leyla'nın açlıktan öldüğü bilgisini aldıklarını aktaran Aydemir, "Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Millet niye yemek yemiyorsun diyordu, benim kızım açtır diyordum, fark ediyordum. Leyla gözü açık geldi, annesi gitti gözünü kapatmaya, kapatamadı, ben gittim kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın." şeklinde konuştu.