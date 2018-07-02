1 Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine Twitter'dan hakaret eden Mehmet Bekaroğlu'na "güya biz diktatörüz" diyerek karşılık verdi.

2 Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu yer Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde dedesinin köyüne giden ve kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedi, köyün 1 kilometre uzaklığındaki derede bulundu.

3 Brezilya Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı oldu Güney Amerika ekibi, Meksika'ya attığı 2 golle Almanya'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı unvanının tek başına sahibi oldu.

4 Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1 nefes kesti.

5 Osorio'dan Neymar'a: Futbol palyaço oyunu değil Meksika Milli Takım teknik direktörü Juan Carlos Osorio, Neymar için sert sözler kullandı.

6 Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ölü bulunan Leyla Aydemir'le ilgili "İlk belirlemelere göre ufak bir darp izi var." dedi.