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Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’da

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İHA | 03.07.2018 - 02:25..
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Ramazan Bayramı’nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, Leyla Aydemir’in cesedi 5 gündür derenin içinde olduğu ve küçük kızın sırtında darp izleri olduğu belirtildi. Cenazeyi getiren amca Yusuf Aydemir, herhangi bir şüphelinin olmadığını söyledi.

Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’da

"ACIMI ANLATAMAM"

Oldukça yorgun ve ayakta durmakta zorlandığı gözlenen amca Yusuf Aydemir, sorular karşısında "Çok üzgünüz çok bitkin haldeyim. Acımı anlatamam sizlere, bir şey diyemem" diye konuştu.

Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’da

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "2 Haziran 2018 bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağı su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Kesin ölüm tespiti için otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiştir. Leyla Aydemir’in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

Minik Leyla, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra yarın Bezirhane köyünde toprağa verilecek.

Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’da

Leyla’nın cenazesi otopsi için Erzurum’da

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