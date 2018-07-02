Leyla'nın dedesi: Sırtında yara izleri vardı

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kaybolan 4. yaşındaki Leyla'nın bulunması için tek yürek olurken Ağrız Bezirhane köyünün 3 km uzağında Leyla Aydemir'in cesedi bulundu.

"MAVİ GÖZLÜME BUNU YAPANLAR HESAP VERSİN"

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise yaptığı açıklamada "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.