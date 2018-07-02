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Leyla'nın dedesi: Sırtında yara izleri vardı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunan minik Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir "Sırtında yara izleri vardı." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 19:40..
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Leyla'nın dedesi: Sırtında yara izleri vardı

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kaybolan 4. yaşındaki Leyla'nın bulunması için tek  yürek olurken Ağrız Bezirhane köyünün 3 km uzağında Leyla Aydemir'in cesedi bulundu.

"MAVİ GÖZLÜME BUNU YAPANLAR HESAP VERSİN"

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise yaptığı açıklamada "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

Ağrı'da kaybolan Leyla ölü bulundu haberi
Leyla'nın dedesi: Sırtında yara izleri vardı

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