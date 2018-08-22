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Leylekler Bursa'da 10 köyde elektrik kesintisi yaşattı

Bursa'nın İznik ilçesinde leyleklerin toplu göçü nedeniyle 10 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

İHA | 22.08.2018 - 02:11..
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Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, yüksek gerilim hatlarına zarar vererek elektrik kesintisine neden oldu.

Leylekler Bursa'da 10 köyde elektrik kesintisi yaşattı

KÖYLÜLER LEYLEK NÖBETİNDE

İznik'te leyleklerin toplu göçü Drazali, Çiçekli, Dereköy, Karatekin, Yenişerefiye, Şerefiye, Çampınar, Çamoluk, Hocaköy ve Çamdibi köylerini elektriksiz bıraktı.

UEDAŞ ekipleri, leyleklerin yüksek gerilim hattı tellerinin üzerine tünemesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisine anında müdahale ediyor. Adeta leylek nöbeti tutan ekipler, köylüleri elektriksiz bırakmamak için çaba sarf ediyor.

Leylekler Bursa'da 10 köyde elektrik kesintisi yaşattı

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