Leylekler Vadisi'ndeki yuvalar canlı yayında

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi ile Beyşehir'in adeta bir leylek cennetine dönüştüğünü hatırlattı.

Daha önce Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi bölgesine canlı yayın için kamera sistemi kurulduğunu ifade eden Özaltun, şimdi de Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi'ne 2 canlı yayın kamerası kurduklarını, bu kameralarla leyleklerin sanal ortamda dünyanın her yerinden izlenilmeye başlandığını bildirdi.

24 SAAT İZLENEBİLECEK

Çalışmayla, leyleklerin yoğun olarak bulunduğu bu bölgelerin internet aracılığıyla 24 saat süreyle izlenmesinin sağlandığını anlatan Murat Özaltun, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 metre yüksekliğe direkler üzerine kurulan kameraların kızılötesi özelliği sayesinde izleyenlere geceleri de görüş imkanı sunuyoruz. Bu şekilde leylekler ve dünyaya getirecekleri yavrularının yaşamları en yakın planıyla meraklıları tarafından 24 saat süreyle izlenebilecek. Şu anda kış mevsimi olması nedeniyle yuvalarda leylek bulunmuyor. Ancak bahar dönemiyle bölgeye gelmeye başlamalarıyla yaz dönemi sonuna kadar göçebe konuklar izlenmeye başlanabilecek."





İNTERNET ORTAMINDA YAYINDA

Özaltun, Leylekler Vadisi'ni internet ortamında izlemek isteyenlerin Beyşehir Belediyesi'nin resmi internet sayfasından şehir kameraları bölümüne giriş yaparak ilgili linkleri tıklamasının yeterli olduğunu aktardı.

Başkan Özaltun, amaçlarının Türkiye genelinde ün yapan Leylekler Vadisi'ndeki leylek popülasyonunun ve ilçenin güzelliklerinin tüm dünya insanlarıyla paylaşılarak, hem tanıtılması hem de bölgenin daha ilgi çekici bir hale getirilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.