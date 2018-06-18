Lezzetli bir hikaye: İlk Isırıkta Aşk

Mutfağınızda bir ziyafet sanatına yer açın. Anlatılan hikaye, en lezzetli noktasında sizi sarıp sarmalasın…

İLK ISIRIKTA AŞK

Uzakdoğu’dan Fas’a, Teksas’tan İtalya’ya ağzınızı sulandıracak birbirinden lezzetli yemekler artık mutfağınızdan çıkacak. Bu kitabı edinmenizin ardından denizin ortasında bile olsanız biraz balık, biraz yosunla harikalar yaratacaksınız! Bundan böyle sadece yemeklerinizin tadı değil sofranızın güzelliği de dillere destan olacak.

Alışkanlıklarınızı değiştirmeye, yeniliklere yelken açmanızı sağlamaya, içinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Fırınınızı ısıtın, ölçü bardaklarınızı hazırlayın, yıllardır vitrininizde duran o şahane takımları kurtarın tozlu raflardan…

İlk Isırıkta Aşk - Ziyafet Sanatı

Aynaz Özkaşıkçı

Okuyan Us Yayınları

S.: 228

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Damla Karakuş

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