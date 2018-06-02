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LGS başladı

Bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS), saat 09.30'da başladı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 09:37..
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav başladı. Adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. Sözel bölüm sınavı 10.45’te sona erecek.

45 DAKİKA MOLA VERİLECEK

Sözel bölümde sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru bulunuyor.

İlk oturumun ardından öğrenciler 45 dakika mola verecek. Bu zaman diliminde öğrenciler sınava girdikleri okuldan ayrılamayacaklar. LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.

LGS başladı

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