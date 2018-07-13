LGS Birincisi Azra, Kartal İmam Hatip'i seçti

LGS Türkiye Birincisi Azra Kargı, tercihini İmam Hatip Lisesinden yana kullandı.

KARTAL ANADOLU İHL'Yİ SEÇTİ

İmam Hatipli olmaktan gurur duyan Azra Kargı, İmam Hatip de okumanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, bu ayrıcalığın lisede de devam etmesini istediği için İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih ettiğini belirtti.

"ÇOK İSABETLİ BİR TERCİH"

Okul Müdürü Bilal Osman Ekizoğlu da: "Öğrencimizle gurur duyuyoruz. Azra Kargı'nın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tercihinin çok isabetli bir tercih olduğunu, kendinden sonra gelecek olan İmam Hatipli öğrenciler için yol gösterici bir örnek olduğunu belirterek Hayırlı olsun dileklerin de bulundu." dedi.