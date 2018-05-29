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LGS için gürültü uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS için uyarıda bulundu.

AA | 29.05.2018 - 09:14..
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında sürücülerin korna çalmamaya özen göstermesini ve gürültülü seçim propagandalarına da ara verilmesini istedi.

Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu sınavın 2 Haziran Cumartesi günü yapılacağını belirterek, öğrencilerin geleceğini belirleyen sınavlar esnasında tüm vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

LGS için gürültü uyarısı

"SEÇİM PROPAGANDALARINA ARA VERİLMELİ"

Sınavın bu sene seçim propagandası dönemine denk geldiğini belirten Bendevi Palandöken, "Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araç sürücüleri, sınav günü korna çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." dedi.

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