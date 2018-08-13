LGS ikinci nakil başvuruları başladı

Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi başvuurları alınmaya başlandı. Bugün başlayan başvuru işlemleri 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Sonuçlar ise 19 Ağustos'a açıklanacak.

TERCİH NEREDEN YAPILIYOR

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM BAŞVURULARI 27 AĞUSTOS'TA

27-31 Ağustos’ta üçüncü dönem için başvurular kabul edilecek, sonuçlarsa 3 Eylül’de ilan edilecek. Dördüncü dönem nakiller için başvurular 3-6 Eylül’de alınacak. 8 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından sıra 10-14 Eylül’de il-ilçe nakil komisyonlarına yapılacak başvurulara gelecek. 17 Eylül’de ise 2018-2019 eğitim yılı başlayacak.