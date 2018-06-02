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LGS saatinde okul önünde korna çalana 108 TL ceza

İzmit'te, LGS için polis okul önlerinde önlem aldı. Sınav saatlerinde okul önlerinde korna çalan sürücülere trafik ekipleri 108 TL para cezası kesti.

DHA | 02.06.2018 - 12:00..
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İzmit’te, Liselere Geçiş Sınavı’nın yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren önlemler alındı. Çocuklarını okullara getiren veliler okulların önünde trafiği kilitledi. D-100 Karayolu üzerine bulunan okulların önünde trafik güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirerek, ulaşımı açtı.

KORNA ÇALANA PARA CEZASI

Okul önlerine gelen veliler araçlarını gelişigüzel park edince yine polisler devreye girdi. Polisler, okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyararak 108 TL ceza kesti. Sınav öncesi okulların bahçesi veli ve öğrenciler ile dolarken, sınav saati öncesi okul bahçesinde kimsenin durmasına izin verilmedi.

LGS saatinde okul önünde korna çalana 108 TL ceza

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