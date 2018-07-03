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LGS şampiyonları Stanford yolcusu

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek rekor başarıya imza atan Onat Şafak, Sarp Eren Hangişi ve Efe Keleş, Stanford Üniversitesi yaz okuluyla ödüllendirildi.

DHA | 03.07.2018 - 09:09..
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Türkiye genelinde 18 öğrencinin birinci olduğu Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) özel bir okulda 3 öğrenci birinci oldu. Okul, Kaliforniya’da bulunan Stanford Üniversitesi ile yaptığı iş birliğiyle birinci öğrencilerine üniversitenin Robotik Laboratuvarında yaz okuluna katılma imkânı sundu.

YAZ OKULUNA KATILACAKLAR

Öğrenciler, bu ay üniversitenin yaz okuluna katılacak. Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib,  LGS öğrencileriyle bir araya gelerek yaz okulu davetiyelerini verdi.

LGS şampiyonları Stanford yolcusu

"OKULLA UZUN ZAMANDIR TEMASTAYDIK"

Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, birinci olan öğrencilerin aynı başarıyı Stanford Üniversitesi'nde de göstereceğine inandığını söyledi. Oussama Khatib, "Okulla  uzun zamandır iletişim halindeydik. Onların Fen ve Teknolojiyle ilgili yaptıklarıyla ilgileniyorduk. 3 öğrenciyle ilgili bilgi aldık ve onlarla tanışmak için buraya geldik. Öğrencilerin üniversitemizde de aynı başarıları elde edeceğine inanıyorum. Sadece tebriklerimi sunmak için değil, aynı zamanda Stanford Üniversitesi'ne ziyaret teklifimi iletmek için buradayım. Birinci öğrencileri bizim öğrencilerimizle tanışıp oradaki robotik çalışmalarını inceleyip görmeleri için üniversitemize davet ediyorum. Üniversiteye geldiklerinde robotiğin de farklı bir bölüm olduğunu, heyecanlı ve farklı bir hava olduğunu görecekler." diye konuştu.

LGS şampiyonları Stanford yolcusu


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